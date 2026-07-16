AGENDA · Saint-Lin
Tour Poitou-Charentes Saint-Lin
vendredi 28 août 2026 · Saint-Lin
Informations pratiques
Saint-Lin
Tour Poitou-Charentes
Saint-Lin Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 11:45:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Passage du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine pour la 4e étape reliant Saint-Symphorien à Poitiers.
Passage dans la commune SAINT LIN Rue de la Mairie Rue de la Saisine D178
Caravane à 12h32
Coureurs à 13h43 .
Saint-Lin 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Tour Poitou-Charentes
L’événement Tour Poitou-Charentes Saint-Lin a été mis à jour le 2026-07-16 par CC Val de Gâtine