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AGENDA · Saint-Pompain

Tour Poitou-Charentes Saint-Pompain

vendredi 28 août 2026 · Saint-Pompain

Tour Poitou-Charentes Saint-Pompain

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
11:45:00
Ville
79160 Saint-Pompain
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Saint-Pompain

Tour Poitou-Charentes

Saint-Pompain Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 11:45:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Passage du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine pour la 4e étape reliant Saint-Symphorien à Poitiers.
Passage dans la commune SAINT POMPAIN Rue Désiré Mechain D66 D1 Rue Alexandre Rousseau Rue des Montfortains
Caravane à 11h39
Coureurs à 12h52   .

Saint-Pompain 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : Tour Poitou-Charentes

L’événement Tour Poitou-Charentes Saint-Pompain a été mis à jour le 2026-07-16 par CC Val de Gâtine