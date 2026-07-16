TOURMENTE, ÉTIENNE SAGLIO / MONSTRE(S), Théâtre National de Bretagne, Rennes

Informations pratiques

TOURMENTE, ÉTIENNE SAGLIO / MONSTRE(S) 29 janvier – 5 février 2027 Théâtre National de Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif unique à 12 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-29T19:00:00+01:00 – 2027-01-29T19:30:00+01:00

Fin : 2027-02-05T19:00:00+01:00 – 2027-02-05T19:30:00+01:00

1 danseuse tourne. 1 musicien transforme l’espace en vertige. 1 magicien métamorphose le réel. Ensemble, ils bousculent nos repères et nous emportent dans un grand tourbillon intérieur.

Plateau dépouillé. Douche de lumière brute. Au centre, Lora Juodkaitė. La musique s’empare de l’espace. La danse commence. Un tour, puis un autre, puis un autre. La rotation s’installe, simplement, sur la pointe des pieds. Soudain, le climat change : l’interprète détache ses cheveux, ferme les yeux. Visage dans les mains : la rotation s’intensifie. Son corps se floute. Notre regard se dérègle. Qu’avons-nous vu ? Un troisième bras ?

La magie d’Étienne Saglio suspend l’anatomie et méta-morphose son corps. Le public passe du calme au vertige, porté par la musique atmosphérique de Bachar Mar-Khalifé. Jusqu’au retour au calme, quand Lora Juodkaitė revient à nous… qui n’en revenons pas.

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4242 »}]

1 danseuse tourne. 1 musicien transforme l’espace en vertige. 1 magicien métamorphose le réel. Ensemble, ils bousculent nos repères et nous emportent dans un grand tourbillon intérieur.

Etienne Saglio