Informations pratiques

Chambourg-sur-Indre

Tournée à vélo Théâtre le Manuscrit des chiens

Rue Marcel Viraud Chambourg-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Embarquement pour les fjords norvégiens aux côtés d’Haktor, un chien de bateau qui ne supporte pas l’idée que son maître achète un deuxième chien. Avec humour et poésie, la pièce explore la puissance de l’attachement, à hauteur de chien… ou d’enfant.

Ateliers dès 17h.

La Coriace compagnie entame sa 4ème tournée à vélo. Cette année, elle propose Le Manuscrit des chiens , spectacle théâtral et musical.

Haktor est chien de bateau il vit des jours paisibles auprès de son maître, le Capitaine Phosphore, à bord d’un caboteur qui transporte du gravier sur les fjords norvégiens. Et la vie est tout à fait comme elle doit être… Mais un jour, voilà que le capitaine déclare qu’il veut acheter un deuxième chien ! Horreur. Est-ce que rien ne sera plus jamais comme avant ?

Humour, émotion, poésie. Avec un jeu très physique, trois comédiens et une violoncelliste plongent dans une pièce poignante et d’une drôlerie irrésistible. Œuvre de Jon Fosse, Prix Nobel 2023, le drame du petit chien parlera aux jeunes spectateurs comme à leurs parents.

Ateliers dès 17h. .

Rue Marcel Viraud Chambourg-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 43 07 66 27 coriacecompagnie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set sail for the Norwegian fjords alongside Haktor, a ship’s dog who can’t stand the idea of his owner buying a second dog. With humor and poetry, the play explores the power of attachment—from a dog’s perspective… or a child’s.

Workshops starting at 5 p.m.

L’événement Tournée à vélo Théâtre le Manuscrit des chiens Chambourg-sur-Indre a été mis à jour le 2026-08-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire