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Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Place de la salle polyvalente Billy-sur-Oisy

Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Place de la salle polyvalente Billy-sur-Oisy

Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Place de la salle polyvalente Billy-sur-Oisy jeudi 27 août 2026.

Lieu
Place de la salle polyvalente
Adresse
528 Le Bourg
Ville
58500 Billy-sur-Oisy
Département
Nièvre
Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
18:15:00
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Billy-sur-Oisy

Tournée d’Alimentation Générale Culturelle

Place de la salle polyvalente 528 Le Bourg Billy-sur-Oisy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:15:00
fin : 2026-08-27 19:15:00

Date(s) :
2026-08-27

La Tournée d’Alimentation Générale Culturelle sillonne la Nièvre tout l’été pour vous proposer une surprise artistique différente chaque semaine, au plus près de chez vous !
Tous les jeudis et vendredis du 2 juillet au 28 août 2026, guettez le camion rouge et jaune au plus près de chez vous.
Soyez à l’heure pour savourer la promotion du jour musiciens, danseurs, comédiens, circassiens, poètes, artistes en tout genre. Une tournée unique ! N’oubliez pas votre siège pour votre confort et votre gobelet si un moment convivial est possible. Gratuit.
La tournée est portée par La Maison et le Département de la Nièvre avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté.   .

Place de la salle polyvalente 528 Le Bourg Billy-sur-Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Tournée d’Alimentation Générale Culturelle

L’événement Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Billy-sur-Oisy a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Clamecy Haut Nivernais

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