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Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Chalaux

Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Chalaux jeudi 2 juillet 2026.

Adresse : Cour de la mairie

Ville : 58230 Chalaux

Département : Nièvre

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Chalaux

Tournée d’Alimentation Générale Culturelle

Cour de la mairie Chalaux Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 15:00:00
fin : 2026-07-02 15:30:00

Date(s) :
2026-07-02

Guettez le camion rouge et jaune et sa surprise artistique différente chaque semaine, au plus près de chez vous !
Soyez à l’heure pour savourer la promotion du jour musiciens, danseurs, comédiens, circassiens, poètes, artistes en tout genre…
N’oubliez pas votre siège pour votre confort et votre verre pour un moment convivial !   .

Cour de la mairie Chalaux 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Tournée d’Alimentation Générale Culturelle

L’événement Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Chalaux a été mis à jour le 2026-06-18 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)