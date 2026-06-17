Tournée d’alimentation générale culturelle Près de l’église Corancy
Tournée d’alimentation générale culturelle Près de l’église Corancy vendredi 7 août 2026.
Corancy
Tournée d’alimentation générale culturelle
Près de l’église Le Bourg Corancy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:15:00
fin : 2026-08-07 19:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Guettez le camion rouge et jaune et sa livraison artistique surprise, au plus près de chez vous ! Soyez à l’heure pour savourer la promotion du jour musiciens, danseurs, comédiens, circassiens, poètes, artistes en tout genre… N’oubliez pas votre siège pour votre confort et votre boisson pour un moment convivial ! .
Près de l’église Le Bourg Corancy 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournée d’alimentation générale culturelle
L’événement Tournée d’alimentation générale culturelle Corancy a été mis à jour le 2026-06-17 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)