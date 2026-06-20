Tournée d’alimentation générale culturelle La Fermeté
Tournée d’alimentation générale culturelle La Fermeté vendredi 3 juillet 2026.
La Fermeté
Tournée d’alimentation générale culturelle
Place de la Mairie La Fermeté Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 15:00:00
fin : 2026-08-06 15:30:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-08-06
La tournée d’alimentation générale culturelle reprend du service cet été !
Guettez le camion rouge et jaune et sa livraison artistique surprise !
Soyez à l’heure pour savourer la promotion du jour musiciens, danseurs, comédiens, circassiens, poètes, artistes en tout genre…
N’oubliez pas votre fauteuil pour votre confort et votre boisson pour un moment convivial !
C’est une proposition artistique gratuite qui change toutes les semaines, dont la programmation est tenue secrète jusqu’au dernier moment ! Alors surprise…surprise !!!
Action organisée par le Conseil Départemental de la Nièvre et La Maison et soutenue par l’Etat (Drac). .
Place de la Mairie La Fermeté 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Tournée d’alimentation générale culturelle
L’événement Tournée d’alimentation générale culturelle La Fermeté a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Sud Nivernais