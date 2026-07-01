Tournée d’alimentation générale culturelle Le Bourg La Nocle-Maulaix

Informations pratiques

La Nocle-Maulaix

Tournée d’alimentation générale culturelle

Le Bourg Cour de la salle des fêtes La Nocle-Maulaix Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 16:45:00

fin : 2026-07-30 17:45:00

Date(s) :

2026-07-30

La Tournée d’Alimentation Générale Culturelle sillonne la Nièvre tout l’été pour vous proposer des surprises artistiques différentes chaque semaine, au plus près de chez vous !

Rendez-vous dans la cour de la salle des fêtes de la Nocle-Maulaix jeudi 30 juillet à 16h45.

N’oubliez pas votre siège pour votre confort et votre gobelet si un moment convivial est possible.

La tournée est portée par le Département de la Nièvre, en partenariat avec La Maison et la DRAC .

Le Bourg Cour de la salle des fêtes La Nocle-Maulaix 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 00

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English :

L’événement Tournée d’alimentation générale culturelle La Nocle-Maulaix a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Rives du Morvan