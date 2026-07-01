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AGENDA · La Nocle-Maulaix

Tournée d’alimentation générale culturelle Le Bourg La Nocle-Maulaix

jeudi 30 juillet 2026 · Le Bourg · La Nocle-Maulaix

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
16:45:00
Lieu
Le Bourg
Adresse
Cour de la salle des fêtes
Ville
58250 La Nocle-Maulaix
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

La Nocle-Maulaix

Tournée d’alimentation générale culturelle

Le Bourg Cour de la salle des fêtes La Nocle-Maulaix Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 16:45:00
fin : 2026-07-30 17:45:00

Date(s) :
2026-07-30

La Tournée d’Alimentation Générale Culturelle sillonne la Nièvre tout l’été pour vous proposer des surprises artistiques différentes chaque semaine, au plus près de chez vous !

Rendez-vous dans la cour de la salle des fêtes de la Nocle-Maulaix jeudi 30 juillet à 16h45.

N’oubliez pas votre siège pour votre confort et votre gobelet si un moment convivial est possible.

La tournée est portée par le Département de la Nièvre, en partenariat avec La Maison et la DRAC   .

Le Bourg Cour de la salle des fêtes La Nocle-Maulaix 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 00 

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English :

L’événement Tournée d’alimentation générale culturelle La Nocle-Maulaix a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Rives du Morvan

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