Tournée d’alimentation générale culturelle Le Bourg La Nocle-Maulaix
jeudi 30 juillet 2026 · Le Bourg · La Nocle-Maulaix
Informations pratiques
La Nocle-Maulaix
Tournée d’alimentation générale culturelle
Le Bourg Cour de la salle des fêtes La Nocle-Maulaix Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 16:45:00
fin : 2026-07-30 17:45:00
Date(s) :
2026-07-30
La Tournée d’Alimentation Générale Culturelle sillonne la Nièvre tout l’été pour vous proposer des surprises artistiques différentes chaque semaine, au plus près de chez vous !
Rendez-vous dans la cour de la salle des fêtes de la Nocle-Maulaix jeudi 30 juillet à 16h45.
N’oubliez pas votre siège pour votre confort et votre gobelet si un moment convivial est possible.
La tournée est portée par le Département de la Nièvre, en partenariat avec La Maison et la DRAC .
Le Bourg Cour de la salle des fêtes La Nocle-Maulaix 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 00
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English :
L’événement Tournée d’alimentation générale culturelle La Nocle-Maulaix a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Rives du Morvan