Tournée d’alimentation générale culturelle Etang de la Chênaie Montapas
vendredi 21 août 2026 · Etang de la Chênaie · Montapas
Informations pratiques
Montapas
Tournée d’alimentation générale culturelle
Etang de la Chênaie Camping de la Chênaie Montapas Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 15:00:00
fin : 2026-08-21 16:00:00
Date(s) :
2026-08-21
La Tournée d’Alimentation Générale Culturelle sillonne la Nièvre tout l’été pour vous proposer une surprise artistique différente chaque semaine, au plus près de chez vous !
Soyez à l’heure pour savourer la promotion du jour musiciens, danseurs, comédiens, circassiens, poètes, artistes en tout genre… Une tournée unique !
N’oubliez pas votre siège pour votre confort et votre gobelet si un moment convivial est possible.
Rendez-vous au camping de l’étang de la Chênaie à Montapas à 15h.
La tournée est portée par le Département de la Nièvre, en partenariat avec La Maison et la DRAC .
Etang de la Chênaie Camping de la Chênaie Montapas 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 00
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English : Tournée d’alimentation générale culturelle
L’événement Tournée d’alimentation générale culturelle Montapas a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Rives du Morvan