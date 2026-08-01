UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montapas

Tournée d’alimentation générale culturelle Etang de la Chênaie Montapas

vendredi 21 août 2026 · Etang de la Chênaie · Montapas

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Etang de la Chênaie
Adresse
Camping de la Chênaie
Ville
58110 Montapas
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Montapas

Tournée d’alimentation générale culturelle

Etang de la Chênaie Camping de la Chênaie Montapas Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 15:00:00
fin : 2026-08-21 16:00:00

Date(s) :
2026-08-21

La Tournée d’Alimentation Générale Culturelle sillonne la Nièvre tout l’été pour vous proposer une surprise artistique différente chaque semaine, au plus près de chez vous !
Soyez à l’heure pour savourer la promotion du jour musiciens, danseurs, comédiens, circassiens, poètes, artistes en tout genre… Une tournée unique !
N’oubliez pas votre siège pour votre confort et votre gobelet si un moment convivial est possible.

Rendez-vous au camping de l’étang de la Chênaie à Montapas à 15h.

La tournée est portée par le Département de la Nièvre, en partenariat avec La Maison et la DRAC   .

Etang de la Chênaie Camping de la Chênaie Montapas 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournée d’alimentation générale culturelle

L’événement Tournée d’alimentation générale culturelle Montapas a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Rives du Morvan