Saint-Martin-du-Puy

Tournée d’alimentation générale culturelle

Route de Quarré Saint-Martin-du-Puy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 17:30:00

fin : 2026-07-02 18:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Guettez le camion rouge et jaune et sa livraison artistique surprise, au plus près de chez vous ! Soyez à l’heure pour savourer la promotion du jour musiciens, danseurs, comédiens, circassiens, poètes, artistes en tout genre… N’oubliez pas votre siège pour votre confort et votre boisson pour un moment convivial ! .

Route de Quarré Saint-Martin-du-Puy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Tournée d’alimentation générale culturelle

L’événement Tournée d’alimentation générale culturelle Saint-Martin-du-Puy a été mis à jour le 2026-06-17 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)