Tournée d’alimentation générale culturelle Saint-Martin-du-Puy
Tournée d’alimentation générale culturelle Saint-Martin-du-Puy jeudi 2 juillet 2026.
Saint-Martin-du-Puy
Tournée d’alimentation générale culturelle
Route de Quarré Saint-Martin-du-Puy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 17:30:00
fin : 2026-07-02 18:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Guettez le camion rouge et jaune et sa livraison artistique surprise, au plus près de chez vous ! Soyez à l’heure pour savourer la promotion du jour musiciens, danseurs, comédiens, circassiens, poètes, artistes en tout genre… N’oubliez pas votre siège pour votre confort et votre boisson pour un moment convivial ! .
Route de Quarré Saint-Martin-du-Puy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Tournée d’alimentation générale culturelle
L’événement Tournée d’alimentation générale culturelle Saint-Martin-du-Puy a été mis à jour le 2026-06-17 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)