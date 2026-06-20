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AGENDA · Saint-Ouen-sur-Loire

Tournée d’alimentation générale culturelle Rue de l’Étang Saint-Ouen-sur-Loire

vendredi 3 juillet 2026 · Rue de l'Étang · Saint-Ouen-sur-Loire

Tournée d’alimentation générale culturelle Rue de l’Étang Saint-Ouen-sur-Loire

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
11:15:00
Lieu
Rue de l'Étang
Adresse
Derrière la Mairie
Ville
58160 Saint-Ouen-sur-Loire
Département
Nièvre
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Saint-Ouen-sur-Loire

Tournée d’alimentation générale culturelle

Rue de l’Étang Derrière la Mairie Saint-Ouen-sur-Loire Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 11:15:00
fin : 2026-07-03 11:45:00

Date(s) :
2026-07-03

La tournée d’alimentation générale culturelle reprend du service cet été !

Guettez le camion rouge et jaune et sa livraison artistique surprise !

Soyez à l’heure pour savourer la promotion du jour musiciens, danseurs, comédiens, circassiens, poètes, artistes en tout genre…

N’oubliez pas votre fauteuil pour votre confort et votre boisson pour un moment convivial !

C’est une proposition artistique gratuite qui change toutes les semaines, dont la programmation est tenue secrète jusqu’au dernier moment ! Alors surprise…surprise !!!

Action organisée par le Conseil Départemental de la Nièvre et La Maison et soutenue par l’Etat (Drac).   .

Rue de l’Étang Derrière la Mairie Saint-Ouen-sur-Loire 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Tournée d’alimentation générale culturelle

L’événement Tournée d’alimentation générale culturelle Saint-Ouen-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Sud Nivernais