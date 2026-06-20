Tournée d’alimentation générale culturelle Le Bourg Toury-Lurcy

Toury-Lurcy

Tournée d’alimentation générale culturelle

Le Bourg Derrière la salle des fêtes Toury-Lurcy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 16:30:00

fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :

2026-08-14

La tournée d’alimentation générale culturelle reprend du service cet été !

Guettez le camion rouge et jaune et sa livraison artistique surprise !

Soyez à l’heure pour savourer la promotion du jour musiciens, danseurs, comédiens, circassiens, poètes, artistes en tout genre…

N’oubliez pas votre fauteuil pour votre confort et votre boisson pour un moment convivial !

C’est une proposition artistique gratuite qui change toutes les semaines, dont la programmation est tenue secrète jusqu’au dernier moment ! Alors surprise…surprise !!!

Action organisée par le Conseil Départemental de la Nièvre et La Maison et soutenue par l’Etat (Drac). .

Le Bourg Derrière la salle des fêtes Toury-Lurcy 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Tournée d’alimentation générale culturelle

L’événement Tournée d’alimentation générale culturelle Toury-Lurcy a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Sud Nivernais