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Tournée des élèves Musique Classique Espace culturel Saulce-sur-Rhône

Tournée des élèves Musique Classique Espace culturel Saulce-sur-Rhône mardi 23 juin 2026.

Lieu : Espace culturel

Adresse : Allée de La Poste

Ville : 26270 Saulce-sur-Rhône

Département : Drôme

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saulce-sur-Rhône

Tournée des élèves Musique Classique

Espace culturel Allée de La Poste Saulce-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 20:30:00
fin : 2026-06-23

Date(s) :
2026-06-23

Après plusieurs concerts sur la scène du conservatoire, il est temps pour nos élèves de partir en tournée dans les villages de Montélimar-agglomération pour une dernière série de concerts.
Élèves chanteurs et musiciens vous attendent nombreux !
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Espace culturel Allée de La Poste Saulce-sur-Rhône 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50  conservatoire@montelimar-agglo.fr

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English :

After several concerts on the Conservatoire stage, it’s time for our students to tour the villages of Montélimar-agglomération for a final series of concerts.
Students, singers and musicians await you!

L’événement Tournée des élèves Musique Classique Saulce-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-04-27 par Montélimar Tourisme Agglomération

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