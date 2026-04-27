Tournée des élèves Musique Classique Espace culturel Saulce-sur-Rhône
Tournée des élèves Musique Classique Espace culturel Saulce-sur-Rhône mardi 23 juin 2026.
Saulce-sur-Rhône
Tournée des élèves Musique Classique
Espace culturel Allée de La Poste Saulce-sur-Rhône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 20:30:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Après plusieurs concerts sur la scène du conservatoire, il est temps pour nos élèves de partir en tournée dans les villages de Montélimar-agglomération pour une dernière série de concerts.
Élèves chanteurs et musiciens vous attendent nombreux !
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Espace culturel Allée de La Poste Saulce-sur-Rhône 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr
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English :
After several concerts on the Conservatoire stage, it’s time for our students to tour the villages of Montélimar-agglomération for a final series of concerts.
Students, singers and musicians await you!
L’événement Tournée des élèves Musique Classique Saulce-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-04-27 par Montélimar Tourisme Agglomération