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Tournée des élèves soirée jazz et musiques actuelles Roynac

Tournée des élèves soirée jazz et musiques actuelles Roynac mercredi 10 juin 2026.

Adresse : Place du village

Ville : 26450 Roynac

Département : Drôme

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Roynac

Tournée des élèves soirée jazz et musiques actuelles

Place du village Roynac Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 20:30:00
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

Un rendez-vous devenu incontournable, où les élèves des ateliers jazz et musiques actuelles du conservatoire de Montélimar-Agglomération présentent leurs travaux. Un concert en plein air qui fleure bon le début de l’été !
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Place du village Roynac 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50  conservatoire@montelimar-agglo.fr

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English :

It’s a not-to-be-missed event, where students from the Montélimar-Agglomération conservatory’s jazz and contemporary music workshops present their work. It’s an open-air concert that’s just in time for the start of summer!

L’événement Tournée des élèves soirée jazz et musiques actuelles Roynac a été mis à jour le 2026-04-28 par Montélimar Tourisme Agglomération