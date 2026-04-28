Tournée des élèves soirée jazz et musiques actuelles Roynac
Tournée des élèves soirée jazz et musiques actuelles Roynac mercredi 10 juin 2026.
Roynac
Tournée des élèves soirée jazz et musiques actuelles
Place du village Roynac Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 20:30:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Un rendez-vous devenu incontournable, où les élèves des ateliers jazz et musiques actuelles du conservatoire de Montélimar-Agglomération présentent leurs travaux. Un concert en plein air qui fleure bon le début de l’été !
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Place du village Roynac 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr
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English :
It’s a not-to-be-missed event, where students from the Montélimar-Agglomération conservatory’s jazz and contemporary music workshops present their work. It’s an open-air concert that’s just in time for the start of summer!
L’événement Tournée des élèves soirée jazz et musiques actuelles Roynac a été mis à jour le 2026-04-28 par Montélimar Tourisme Agglomération