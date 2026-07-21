Tournée des vendanges du Nouveau Théâtre Populaire Frankenstein d’après Shelley Château de Jarzé Jarzé Villages

Informations pratiques

Jarzé Villages

Tournée des vendanges du Nouveau Théâtre Populaire Frankenstein d’après Shelley

Château de Jarzé 9 impasse du presbytère Jarzé Villages Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Spectacle de théâtre, Frankenstein de Shelley, par la compagnie du Théâtre Régional des Pays de la Loire, à Jarzé le samedi 12 septembre 2026, 18h.

Par la Compagnie Nouveau Théâtre Populaire

Pour clore la belle saison, nous vous invitons à découvrir notre version du célèbre mythe inventé par Mary Shelley une aventure fantastique, mais aussi une histoire sur l’art d’apprendre à aimer les monstres.

A partir de 10 ans et + | Durée 55mn

Renseignements et Réservations au 02 53 20 32 99 ou billeterie@nouveautheatrepopulaire.fr

Château de Jarzé .

Château de Jarzé 9 impasse du presbytère Jarzé Villages 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire billeterie@nouveautheatrepopulaire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theater performance, Frankenstein by Shelley, presented by the Pays de la Loire Regional Theater Company, in Jarzé on Saturday, September 12, 2026, at 6:00 p.m.

L’événement Tournée des vendanges du Nouveau Théâtre Populaire Frankenstein d’après Shelley Jarzé Villages a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe