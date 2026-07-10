Informations pratiques

Bellegarde-en-Marche

Tournée d’été de l’ODC La Scène en balade

Place du Treix Bellegarde-en-Marche Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:00:00

fin : 2026-08-18 23:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Tournée d’été de l’ODC La Scène en balade

ODC Swing Washboard Band

Quand Charles Trenet rencontre Fats Waller

Imaginez Charles Trenet installé dans un club enfumé de Harlem découvrant, hilare, le piano bondissant et jubilatoire de Thomas Fats Waller.

C’est alors que notre Fou chantant , sans réfléchir se lève, glisse entre les tables, s’approche du piano, appelé par ce swing qui lui ressemble. Trenet entonne alors Boom, quand notre cœur fait Boom , sa voix se mêle aussitôt, comme par magie, au stride de Fats Waller.

La salle retient son souffle deux mondes se rencontrent, deux imaginaires se reconnaissent…

Il y a des rencontres qui n’ont jamais eu lieu… et qui pourtant semblent tellement évidentes !

Elisabeth Leclair (chant), Alexis Bourguignon (trompette), Thomas Ezekiel (piano), Thierry Bourguignon (washboard) .

Place du Treix Bellegarde-en-Marche 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine memcmf23@orange.fr

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English : Tournée d’été de l’ODC La Scène en balade

L’événement Tournée d’été de l’ODC La Scène en balade Bellegarde-en-Marche a été mis à jour le 2026-07-10 par Marche et Combraille en Aquitaine