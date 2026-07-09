Tournée d’été de l’ODC La Scène en balade Saint-Pardoux-Morterolles
jeudi 20 août 2026 · Saint-Pardoux-Morterolles
Informations pratiques
Saint-Pardoux-Morterolles
Tournée d’été de l’ODC La Scène en balade
Square de la salle polyvalente Saint-Pardoux-Morterolles Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:00:00
fin : 2026-08-20 23:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Tournée d’été de l’ODC La Scène en balade
ODC Swing Washboard Band
Quand Charles Trenet rencontre Fats Waller
Imaginez Charles Trenet installé dans un club enfumé de Harlem découvrant, hilare, le piano bondissant et jubilatoire de Thomas Fats Waller.
C’est alors que notre Fou chantant , sans réfléchir se lève, glisse entre les tables, s’approche du piano, appelé par ce swing qui lui ressemble. Trenet entonne alors Boom, quand notre cœur fait Boom , sa voix se mêle aussitôt, comme par magie, au stride de Fats Waller.
La salle retient son souffle deux mondes se rencontrent, deux imaginaires se reconnaissent…
Il y a des rencontres qui n’ont jamais eu lieu… et qui pourtant semblent tellement évidentes !
Elisabeth Leclair (chant), Alexis Bourguignon (trompette), Thomas Ezekiel (piano), Thierry Bourguignon (washboard) .
Square de la salle polyvalente Saint-Pardoux-Morterolles 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine memcmf23@orange.fr
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English : Tournée d’été de l’ODC La Scène en balade
L’événement Tournée d’été de l’ODC La Scène en balade Saint-Pardoux-Morterolles a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Creuse Sud Ouest