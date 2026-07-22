TOURNÉE D’ÉTÉ DES VINS DU PAYS D’OC IGP Palavas-les-Flots
lundi 3 août 2026 · Palavas-les-Flots
Informations pratiques
Palavas-les-Flots
TOURNÉE D’ÉTÉ DES VINS DU PAYS D’OC IGP
quai Paul Cunq Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
La Tournée d’été des Vins du Pays d’Oc IGP fait escale à Palavas-les-Flots. Rendez-vous à la guinguette du quai Paul Cunq pour découvrir les vins du Pays d’Oc IGP dans une ambiance estivale et conviviale.
La Tournée d’été des Vins du Pays d’Oc IGP s’invite à Palavas-les-Flots pour une soirée placée sous le signe de la convivialité et de la découverte œnologique.
De 17h30 à 21h30, la guinguette du quai Paul Cunq accueillera les visiteurs dans une ambiance chaleureuse et festive. L’occasion de découvrir la richesse et la diversité des vins du Pays d’Oc IGP à travers des animations et des moments d’échange autour du patrimoine viticole régional.
Un rendez-vous estival incontournable pour les amateurs de vin comme pour les curieux souhaitant partager un agréable moment en bord de canal. .
quai Paul Cunq Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34
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English :
The Pays d’Oc IGP Wine Tour is making a stop in Palavas-les-Flots. Join us at the open-air café on Quai Paul Cunq to discover Pays d’Oc IGP wines in a fun, summery atmosphere.
L’événement TOURNÉE D’ÉTÉ DES VINS DU PAYS D’OC IGP Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-07-18 par 34 ADT34
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