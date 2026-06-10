ATELIER DE LA RÉSERVE MARINE DE LA CÔTE PALAVASIENNE Palavas-les-Flots mercredi 22 juillet 2026.

Palavas-les-Flots

ATELIER DE LA RÉSERVE MARINE DE LA CÔTE PALAVASIENNE

44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-19

De 15h à 17h

Atelier de la Réserve Marine de la Côte Palavasienne

Médiathèque municipale Saint-Exupéry

Gratuit

Pour les enfants de 3 à 15 ans

Ateliers ludiques et animations autour du milieu marin

Infos 04 67 50 42 49 .

44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49 mediatheque@palavaslesflots.com

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English :

3 to 5 p.m

Côte Palavasienne Marine Reserve workshop

L’événement ATELIER DE LA RÉSERVE MARINE DE LA CÔTE PALAVASIENNE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-10 par 34 ADT34