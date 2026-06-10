ATELIER DE LA RÉSERVE MARINE DE LA CÔTE PALAVASIENNE Palavas-les-Flots
ATELIER DE LA RÉSERVE MARINE DE LA CÔTE PALAVASIENNE Palavas-les-Flots mercredi 22 juillet 2026.
Palavas-les-Flots
ATELIER DE LA RÉSERVE MARINE DE LA CÔTE PALAVASIENNE
44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-19
De 15h à 17h
Atelier de la Réserve Marine de la Côte Palavasienne
Médiathèque municipale Saint-Exupéry
Gratuit
Pour les enfants de 3 à 15 ans
Ateliers ludiques et animations autour du milieu marin
Infos 04 67 50 42 49 .
44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49 mediatheque@palavaslesflots.com
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English :
3 to 5 p.m
Côte Palavasienne Marine Reserve workshop
L’événement ATELIER DE LA RÉSERVE MARINE DE LA CÔTE PALAVASIENNE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-10 par 34 ADT34
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