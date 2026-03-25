Informations pratiques

Palavas-les-Flots

TOURNÉE D’ÉTÉ MIDI LIBRE

Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

interviews, animations, dégustations et cadeaux

Parking des Arènes .

Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 accueil@palavas-tourisme.com

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English :

interviews, activities, tastings, and gifts

L’événement TOURNÉE D’ÉTÉ MIDI LIBRE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34