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AGENDA · Palavas-les-Flots

TOURNÉE D’ÉTÉ MIDI LIBRE Palavas-les-Flots

mercredi 26 août 2026 · Palavas-les-Flots

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Adresse
Avenue de l'Abbé Brocardi
Ville
34250 Palavas-les-Flots
Département
Hérault
Tarif

Palavas-les-Flots

TOURNÉE D’ÉTÉ MIDI LIBRE

Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

interviews, animations, dégustations et cadeaux
Parking des Arènes   .

Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34  accueil@palavas-tourisme.com

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English :

interviews, activities, tastings, and gifts

L’événement TOURNÉE D’ÉTÉ MIDI LIBRE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34

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