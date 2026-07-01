Tournée estivale – Saint-Jean-de-Monts, Saint-Jean-de-Monts, Saint-Jean-de-Monts

Informations pratiques

Tournée estivale – Saint-Jean-de-Monts Mardi 4 août, 09h00 Saint-Jean-de-Monts Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-04T09:00:00+02:00 – 2026-08-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-04T09:00:00+02:00 – 2026-08-04T18:00:00+02:00

Saint-Jean-de-Monts Saint-Jean-de-Monts Saint-Jean-de-Monts 85160 Vendée Pays de la Loire

Des coachs de prévention vous accueilleront sur notre stand pour participer à des ateliers immersifs et ludiques afin de vous sensibiliser aux risques routiers et comment les prévenir.