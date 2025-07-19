Tournée lecture théâtre en Clunisois Le Bourg Blanot
Tournée lecture théâtre en Clunisois Le Bourg Blanot vendredi 10 juillet 2026.
Blanot
Tournée lecture théâtre en Clunisois
Le Bourg Café associatif Le Coing Blanot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10 21:00:00
Date(s) :
2026-07-10
L’une vient de 2040. L’autre vit en 2026. Comment vont-elles se comprendre ?
Découvrez une lecture performative d’une pièce de théâtre écrite par Jacques-Olivier Ensfelder, explorant le Clunisois en 2040.
La représentation sera précédée de la diffusion d’une bande sonore créée et enregistrée par les élèves du Lycée La Prat’s Première partie La Fête et Banquet des Portes d’Octobre 2040 .
Le Bourg Café associatif Le Coing Blanot 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 86 05 00 84 vincent.roumeas@enclunisois.fr
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English : Tournée lecture théâtre en Clunisois
L’événement Tournée lecture théâtre en Clunisois Blanot a été mis à jour le 2026-05-11 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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