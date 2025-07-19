D’Aujourd’hui à Demain Concert: György Ligeti György Kurtag … Le Bourg Blanot

Blanot

D’Aujourd’hui à Demain Concert: György Ligeti György Kurtag …

Le Bourg Eglise Saint-Martin Blanot Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:00:00

fin : 2026-07-09 22:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Concert: György Ligeti György Kurtag… tradition orale, musique écrite

Ce programme liera deux compositeurs majeurs de la création musicale des XXe et XXIe siècles autour d’un même champ d’exploration l’écriture pour cordes.

György LIGETI avec son exceptionnelle et structurée Sonate pour alto, ou György KURTAG qui offre, à l’inverse, des formes brèves et concentrées, où chaque motif est réduit à l’essentiel et chargé d’une forte intensité expressive. Bien que tous deux soient des compositeurs de musique écrite de haute technicité, LIGETI et KURTAG partagent une origine commune la tradition orale des cultures populaires hongroise et roumaine.

Par ses transcriptions au santour, Farnaz Modarresifar apportera ce souffle de l’oralité qui rappelle que derrière chaque partition, il y a une tradition vivante qui ne se laisse jamais totalement capturer par l’écrit.

Au programme

– Farnaz MODARRESIFAR, improvisation au santour

– György LIGETI, Sonate pour violoncelle (1948-53)

Série de pièces pour alto

– György KURTAG, Perpetuum mobile (1987)

– György LIGETI, Sonate 1er mouvement Hora Lunga (1991)

– György KURTAG, Hommage à John Cage (1991)

– György LIGETI, Sonate 2ème mouvement Loop (1991)

– György KURTAG, In memoriam Thomas Blum (1992)

– György KURTAG, Doloroso (1992)

– György LIGETI, Sonate 3ème mouvement Facsar (1992)

– György KURTAG, Letter to Vera Ligeti (1993)

– György LIGETI, Sonate 6ème mouvement Chaconne chromatique (1994)

Entracte

– Diana ROTARU, Nori/Clouds, pour violon et violoncelle (2018, revue en 2024)

– György KURTAG, pièces pour violoncelle seul

– György KURTAG, 8 duos pour violon et cymbalum (transcription pour santour par F. Modarresifar)

– György KURTAG, pièce pour deux violons, deux violoncelles et cymbalum (transcription pour santour par F. Modarresifar)

Interprètes

Noëmi Schindler, violon

Daniel Weissmann, alto

Stéphane Bonneau, violoncelle

Christophe Roy, violoncelle

Farnaz Modarresifar, santour .

Le Bourg Eglise Saint-Martin Blanot 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté daujourdhuiademain.cluny@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : D’Aujourd’hui à Demain Concert: György Ligeti György Kurtag …

L’événement D’Aujourd’hui à Demain Concert: György Ligeti György Kurtag … Blanot a été mis à jour le 2026-05-20 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II