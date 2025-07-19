Portes Ouvertes Dar Kan Atelier de joaillerie Dar Kan Blanot
Portes Ouvertes Dar Kan Atelier de joaillerie Dar Kan Blanot vendredi 5 juin 2026.
Blanot
Portes Ouvertes Dar Kan
Atelier de joaillerie Dar Kan 6 chemin des combes Blanot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 11:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06
Découvrez ou redécouvrez l’atelier de joaillerie Dar Kan à Blanot qui ouvre au public ses portes .
Le vendredi, l’atelier boutique sera ouvert, deux Dj Set d’artistes de la région viendront rythmer la soirée . Vous pourrez déguster un cocktails à base d’alcools artisanaux de la Distillerie Méan autour de gourmandises préparées par le restaurateur Chez Papito .
De 17h à 23h
Le samedi, l’atelier boutique sera également ouvert au public et la journée sera partagée avec deux animations , une animation forge de bracelets en fin de matinée et une animation de découpe du métal en milieu d’après-midi.
De 11h à 18h .
Atelier de joaillerie Dar Kan 6 chemin des combes Blanot 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 10 27 33 dar_kan@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Portes Ouvertes Dar Kan
L’événement Portes Ouvertes Dar Kan Blanot a été mis à jour le 2026-05-07 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
À voir aussi à Blanot (Saône-et-Loire)
- D’Aujourd’hui à Demain Concert: György Ligeti György Kurtag … Le Bourg Blanot 9 juillet 2026
- Tournée lecture théâtre en Clunisois Le Bourg Blanot 10 juillet 2026
- Exposition outils des métiers artisanaux Saison 5 collection Claude Dhorne salle des fêtes Blanot 18 juillet 2026
- Brocante Vide grenier Salon antiquités de Blanot Blanot 26 juillet 2026
- Concert du Trio Jacob Rue de l’Église Blanot 26 juillet 2026