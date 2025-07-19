Portes Ouvertes Dar Kan Atelier de joaillerie Dar Kan Blanot

Blanot

Portes Ouvertes Dar Kan

Atelier de joaillerie Dar Kan 6 chemin des combes Blanot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 11:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06

Découvrez ou redécouvrez l’atelier de joaillerie Dar Kan à Blanot qui ouvre au public ses portes .

Le vendredi, l’atelier boutique sera ouvert, deux Dj Set d’artistes de la région viendront rythmer la soirée . Vous pourrez déguster un cocktails à base d’alcools artisanaux de la Distillerie Méan autour de gourmandises préparées par le restaurateur Chez Papito .

De 17h à 23h

Le samedi, l’atelier boutique sera également ouvert au public et la journée sera partagée avec deux animations , une animation forge de bracelets en fin de matinée et une animation de découpe du métal en milieu d’après-midi.

De 11h à 18h .

Atelier de joaillerie Dar Kan 6 chemin des combes Blanot 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 10 27 33 dar_kan@outlook.fr

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English : Portes Ouvertes Dar Kan

L’événement Portes Ouvertes Dar Kan Blanot a été mis à jour le 2026-05-07 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II