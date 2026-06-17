Tournée Mes déchets en vacances à Gastes Gastes
Tournée Mes déchets en vacances à Gastes Gastes mardi 28 juillet 2026.
Gastes
Tournée Mes déchets en vacances à Gastes
En bord de lac Gastes Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-11 2026-08-25
Dans le cadre de sa campagne estivale Mes déchets en vacances , le SIVOM du Born déploie cet été un ambassadeur du tri chargé d’informer et de sensibiliser les touristes à la gestion des déchets et aux bons gestes de tri.
Il sillonnera à vélo les stations balnéaires et zones les plus fréquentées de notre territoire sur les mois de juillet et août, en allant à la rencontre des vacanciers et des locaux pour les conseiller et répondre à leurs questions.
Au Marché de Gastes le matin .
En bord de lac Gastes 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96
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English : Tournée Mes déchets en vacances à Gastes
L’événement Tournée Mes déchets en vacances à Gastes Gastes a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Grands Lacs
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