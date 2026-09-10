Tournez manettes !, Bibliothèque Antipode, Rennes

Informations pratiques

Tournez manettes ! Mercredi 23 septembre, 16h00 Bibliothèque Antipode Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T16:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T16:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00

Essayez un nouveau jeu choisi par les bibliothècaires. Une bonne occasion de (re)découvrir seul ou en famille la diversité et la richesse des cultures vidéoludiques.

Dans le cadre du fil rouge Antipode «faire des vagues», nous partons à la découverte du jeu : Abzu.

Familles à partir de 8 ans.

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 70 http://bibliotheques.rennes.fr

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