Hasparren

Tournoi 3×3 de basket des fêtes

Salle Egoki et Mendeala Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Dans le cadre des fêtes de Hasparren, tournoi mixte U18 et seniors. .

Salle Egoki et Mendeala Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 hbc.zarean@gmail.com

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English : Tournoi 3×3 de basket des fêtes

L’événement Tournoi 3×3 de basket des fêtes Hasparren a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque