Tournoi 3×3 de basket des fêtes Hasparren
Tournoi 3×3 de basket des fêtes Hasparren samedi 20 juin 2026.
Hasparren
Tournoi 3×3 de basket des fêtes
Salle Egoki et Mendeala Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Dans le cadre des fêtes de Hasparren, tournoi mixte U18 et seniors. .
Salle Egoki et Mendeala Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 hbc.zarean@gmail.com
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English : Tournoi 3×3 de basket des fêtes
L’événement Tournoi 3×3 de basket des fêtes Hasparren a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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