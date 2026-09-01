Tournoi 4 parties à Pardaillan Pardaillan
samedi 19 septembre 2026 · Pardaillan
Informations pratiques
Pardaillan
Tournoi 4 parties à Pardaillan
Pardaillan Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Tournoi en 4 partie adultes plus tournoi enfants moins de 11 ans.
Tournoi en 4 partie adultes plus tournoi enfants moins de 11 ans. .
Pardaillan 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 99 55 45
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English : Tournoi 4 parties à Pardaillan
A 4-part tournament for adults, plus a tournament for children under 11.
L’événement Tournoi 4 parties à Pardaillan Pardaillan a été mis à jour le 2026-09-01 par OT du Pays de Duras CDT47