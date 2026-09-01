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Tournoi 4 parties à Pardaillan Pardaillan

samedi 19 septembre 2026 · Pardaillan

Tournoi 4 parties à Pardaillan Pardaillan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
47120 Pardaillan
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Pardaillan

Tournoi 4 parties à Pardaillan

Pardaillan Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Tournoi en 4 partie adultes plus tournoi enfants moins de 11 ans.
Tournoi en 4 partie adultes plus tournoi enfants moins de 11 ans.   .

Pardaillan 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 99 55 45 

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English : Tournoi 4 parties à Pardaillan

A 4-part tournament for adults, plus a tournament for children under 11.

L’événement Tournoi 4 parties à Pardaillan Pardaillan a été mis à jour le 2026-09-01 par OT du Pays de Duras CDT47

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