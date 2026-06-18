Payrignac

Tournoi Amical du Tennis Club de Payrignac

Terrain de tennis Payrignac Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-01

Le Tennis Club de Payrignac vous propose un tournoi de tennis pour le plaisir de jouer ensemble, et dans une ambiance conviviale ! Tournoi ouvert, à tous, adhérents et externes, dès 15 ans (hors licenciés 3ème série et plus)

Le Tennis Club de Payrignac vous propose un tournoi de tennis pour le plaisir de jouer ensemble, et dans une ambiance conviviale ! Tournoi ouvert, à tous, adhérents et externes, dès 15 ans (hors licenciés 3ème série et plus). Supportrices et supporters bienvenu(e)s ! Un dîner vous sera proposé le 7 juillet 2026. Accompagnants bienvenus !

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Terrain de tennis Payrignac 46300 Lot Occitanie +33 6 32 01 21 85

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English :

The Payrignac Tennis Club invites you to a tennis tournament where you can enjoy playing together in a friendly atmosphere! The tournament is open to everyone—members and non-members alike—ages 15 and up (excluding players licensed at the 3rd series level and above).

L’événement Tournoi Amical du Tennis Club de Payrignac Payrignac a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Gourdon