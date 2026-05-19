Tournoi annuel de Tennis de Table Reignac Espère
Tournoi annuel de Tennis de Table Reignac Espère dimanche 30 août 2026.
Espère
Tournoi annuel de Tennis de Table Reignac
Espère Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:30:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Le TTReignac vous donne rendez-vous pour une journée 100 % ping et convivialité à la Halle des Sports d’Espère ! Que vous soyez joueur confirmé, amateur ou simple passionné, venez partager un moment sportif dans une ambiance chaleureuse
Le TTReignac vous donne rendez-vous pour une journée 100 % ping et convivialité à la Halle des Sports d’Espère ! Que vous soyez joueur confirmé, amateur ou simple passionné, venez partager un moment sportif dans une ambiance chaleureuse. Tournoi compétition le matin, tournoi loisir l’après-midi ouvert à tous, buvette sur place et bonne humeur garantie !
.
Espère 46090 Lot Occitanie +33 7 86 00 53 85 ttreignac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The TTReignac invites you to a day of 100% ping and conviviality at the Halle des Sports d?Espère! Whether you’re an experienced player, an amateur or just a fan, come and share a sporting moment in a warm and friendly atmosphere
L’événement Tournoi annuel de Tennis de Table Reignac Espère a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Espère (Lot)
- Marché Lot of Saveurs à Espère Espère 7 juillet 2026