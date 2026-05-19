Espère

Tournoi annuel de Tennis de Table Reignac

Espère Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 09:30:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Le TTReignac vous donne rendez-vous pour une journée 100 % ping et convivialité à la Halle des Sports d’Espère ! Que vous soyez joueur confirmé, amateur ou simple passionné, venez partager un moment sportif dans une ambiance chaleureuse

Le TTReignac vous donne rendez-vous pour une journée 100 % ping et convivialité à la Halle des Sports d’Espère ! Que vous soyez joueur confirmé, amateur ou simple passionné, venez partager un moment sportif dans une ambiance chaleureuse. Tournoi compétition le matin, tournoi loisir l’après-midi ouvert à tous, buvette sur place et bonne humeur garantie !

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Espère 46090 Lot Occitanie +33 7 86 00 53 85 ttreignac@gmail.com

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English :

The TTReignac invites you to a day of 100% ping and conviviality at the Halle des Sports d?Espère! Whether you’re an experienced player, an amateur or just a fan, come and share a sporting moment in a warm and friendly atmosphere

L’événement Tournoi annuel de Tennis de Table Reignac Espère a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cahors Vallée du Lot