Châlus

Tournoi Coeur de Lion

gymnase Châlus Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

SAMEDI 02 MAI

4EME ÉDITION

TOURNOI CŒUR DE LION

AU GYMNASE

Préparez-vous à une journée intense où le judo sera à l’honneur

Mini-poussins, poussins, benjamins, minimes…

Tous les jeunes judokas sont attendus pour en découdre sur les tatamis !

Au programme

Des combats engagés et fair-play

Des récompenses pour TOUS

Une ambiance survoltée entre clubs passionnés

Une coupe pour chaque premier de poule et pour tous les clubs

Le Trophée Cœur de Lion pour le club n°1

Clubs, coachs, judokas préparez-vous à rugir !

Venez défendre vos couleurs et marquer cette édition de votre empreinte! .

gymnase Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Tournoi Coeur de Lion

L’événement Tournoi Coeur de Lion Châlus a été mis à jour le 2026-04-24 par Terres de Limousin