Tournoi Coeur de Lion Châlus
Tournoi Coeur de Lion Châlus samedi 2 mai 2026.
Châlus
Tournoi Coeur de Lion
gymnase Châlus Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
SAMEDI 02 MAI
4EME ÉDITION
TOURNOI CŒUR DE LION
AU GYMNASE
Préparez-vous à une journée intense où le judo sera à l’honneur
Mini-poussins, poussins, benjamins, minimes…
Tous les jeunes judokas sont attendus pour en découdre sur les tatamis !
Au programme
Des combats engagés et fair-play
Des récompenses pour TOUS
Une ambiance survoltée entre clubs passionnés
Une coupe pour chaque premier de poule et pour tous les clubs
Le Trophée Cœur de Lion pour le club n°1
Clubs, coachs, judokas préparez-vous à rugir !
Venez défendre vos couleurs et marquer cette édition de votre empreinte! .
gymnase Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Tournoi Coeur de Lion
L’événement Tournoi Coeur de Lion Châlus a été mis à jour le 2026-04-24 par Terres de Limousin
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