Tournoi de baby-foot Epicerie de Parnans Parnans vendredi 19 juin 2026.

Parnans

Tournoi de baby-foot

Epicerie de Parnans 331 route des Antonins Parnans Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Sur inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

On organise un tournoi de baby-foot ! 16 joueurs, 8 équipes. Des lots sont à gagner. Inscriptions par téléphone conseillées.

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Epicerie de Parnans 331 route des Antonins Parnans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 31 92

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English :

We’re hosting a foosball tournament! 16 players, 8 teams. Prizes to be won. We recommend registering by phone.

L’événement Tournoi de baby-foot Parnans a été mis à jour le 2026-06-14 par Valence Romans Tourisme