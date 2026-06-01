Palavas-les-Flots

TOURNOI DE BASKET 3X3 OPEN PLUS 2000

Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Tournoi de Basket 3×3 Open Plus 2000 de Palavas-les-Flots de la Superleague FFBB 2026 organisé par le Comité de l’Hérault

Arènes El Cordobés

Infos https://www.3x3ffbb.com/community/tournaments/view/8109 .

Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 51 37 47 70

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English : TOURNOI DE BASKET 3X3 OPEN PLUS 2000

Palavas-les-Flots 3×3 Open Plus 2000 Basketball Tournament of the FFBB 2026 Superleague organized by the Comité de l’Hérault

L’événement TOURNOI DE BASKET 3X3 OPEN PLUS 2000 Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34