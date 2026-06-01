TOURNOI DE BASKET 3X3 OPEN PLUS 2000 Palavas-les-Flots
TOURNOI DE BASKET 3X3 OPEN PLUS 2000 Palavas-les-Flots dimanche 21 juin 2026.
Palavas-les-Flots
TOURNOI DE BASKET 3X3 OPEN PLUS 2000
Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Tournoi de Basket 3×3 Open Plus 2000 de Palavas-les-Flots de la Superleague FFBB 2026 organisé par le Comité de l’Hérault
Arènes El Cordobés
Infos https://www.3x3ffbb.com/community/tournaments/view/8109 .
Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 51 37 47 70
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English : TOURNOI DE BASKET 3X3 OPEN PLUS 2000
Palavas-les-Flots 3×3 Open Plus 2000 Basketball Tournament of the FFBB 2026 Superleague organized by the Comité de l’Hérault
L’événement TOURNOI DE BASKET 3X3 OPEN PLUS 2000 Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34
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