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Tournoi de basket Marlenheim

Tournoi de basket Marlenheim

Tournoi de basket Marlenheim dimanche 28 juin 2026.

Adresse : 2 a rue de l'Usine

Ville : 67520 Marlenheim

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0

Marlenheim

Tournoi de basket

2 a rue de l’Usine Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Tournoi de basket organisé par le Basket Club de Marlenheim. 0  .

2 a rue de l’Usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 25 30 37 18  helene.rkz@sfr.fr

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English :

L’événement Tournoi de basket Marlenheim a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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