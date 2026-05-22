Marlenheim

Tournoi de basket

2 a rue de l’Usine Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Tournoi de basket organisé par le Basket Club de Marlenheim. 0 .

2 a rue de l’Usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 25 30 37 18 helene.rkz@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tournoi de basket Marlenheim a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble