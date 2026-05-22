Tournoi de basket Marlenheim
Tournoi de basket Marlenheim dimanche 28 juin 2026.
Marlenheim
Tournoi de basket
2 a rue de l’Usine Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Tournoi de basket organisé par le Basket Club de Marlenheim. 0 .
2 a rue de l’Usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 25 30 37 18 helene.rkz@sfr.fr
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English :
L’événement Tournoi de basket Marlenheim a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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