Marlenheim

Le Mariage de l’Ami Fritz

Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-14 09:45:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-15

Reconstitution d’un mariage dans la tradition alsacienne du XIXè siècle.

Vendredi 14 AOUT

16h30 : Visite commentée du vieux bourg Départ de l’Office de Tourisme

17h00 : Marché des produits du terroir et de l’artisanat Dans les rues du centre-ville

18h00 : Présentation de costumes alsaciens par le groupe folklorique Les Lys de Marlenheim Place du Maréchal Leclerc

18h45 : Accueil des invités, arrivée des futurs époux et signature du contrat de mariage Place du Maréchal Leclerc

19h30 : Scène de musiques actuelles animée par Lorena Zaaranz Trio (folk argentin groovy) et Trip (rock/soul psychédélique) Place du Kaufhaus

20h00 : Soirée folklorique animée par l’ensemble Happaranka Place du Maréchal Leclerc

22h30 : Feu d’artifice tiré du vignoble (sous réserve d’autorisation préfectorale)

23h00 : Soirée dansante animée par DJ Eric Place du Maréchal Leclerc

23h00 : Soirée dansante animée par un DJ Place du Kaufhaus

Samedi 15 AOUT

Toute la journée : Marché des produits du terroir et de l’artisanat Dans les rues du centre-ville

9h45 : Grand’Messe et procession de l’Assomption en présence des invités de la noce Eglise Sainte Richarde

11h30 : Signature du contrat de mariage et remise de la soupe du réconfort à Monsieur le Curé Place du Maréchal Leclerc

12h00 Apéritif concert Place du Maréchal Leclerc

12h00 Venez rencontrer les convives et partager avec eux la pause déjeuner

13h00 Présentation de danses par le groupe folklorique Les Lys de Marlenheim Place du Maréchal Leclerc

14h00 : Rassemblement du cortège nuptial Cour du château des Sœurs de la Divine Providence

14h45 : Reconstitution du mariage, cortège et animations folkloriques Dans les rues du centre-ville

16h : Arrivée de la 7e Marche du Cœur organisée par Jérémy Hagenbourger et les Globules de Marlenheim. Partis de Troyes le 25 juillet 2026, les marcheurs ont parcourus 551kms à pied pour promouvoir le don du sang. Place du Maréchal Leclerc. 0 .

Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 29 57 gamjsal.marlenheim@gmail.com

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English :

Reconstruction of a wedding in the Alsatian tradition of the 19th century.

L’événement Le Mariage de l’Ami Fritz Marlenheim a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble