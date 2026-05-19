AGENDA · Marlenheim
Les rendez-vous de la forme Atout Form’ Marlenheim
samedi 22 août 2026 · Marlenheim
Informations pratiques
Marlenheim
Les rendez-vous de la forme Atout Form’
2 rue de l’usine Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Atout Form’.
Sur inscription auprès de la Mairie.
Organisé par la Ville de Marlenheim. 0 .
2 rue de l’usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 06 52 80 mairie@marlenheim.fr
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English :
L’événement Les rendez-vous de la forme Atout Form’ Marlenheim a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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