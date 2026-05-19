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Les rendez-vous de la forme Atout Form’ Marlenheim

samedi 22 août 2026 · Marlenheim

Les rendez-vous de la forme Atout Form’ Marlenheim

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
2 rue de l'usine
Ville
67520 Marlenheim
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Marlenheim

Les rendez-vous de la forme Atout Form’

2 rue de l’usine Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Atout Form’.
Sur inscription auprès de la Mairie.
Organisé par la Ville de Marlenheim. 0  .

2 rue de l’usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 06 52 80  mairie@marlenheim.fr

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English :

L’événement Les rendez-vous de la forme Atout Form’ Marlenheim a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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