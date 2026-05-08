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Les rendez-vous de la forme Yogalates Marlenheim

Les rendez-vous de la forme Yogalates Marlenheim samedi 8 août 2026.

Adresse
2a rue de l'usine
Ville
67520 Marlenheim
Département
Bas-Rhin
Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
0

Marlenheim

Les rendez-vous de la forme Yogalates

2a rue de l’usine Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Yogalates.
Sur inscription auprès de la Mairie.
Organisé par la Ville de Marlenheim. 0  .

2a rue de l’usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 29 59  mairie@marlenheim.fr

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English :

L’événement Les rendez-vous de la forme Yogalates Marlenheim a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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