Les rendez-vous de la forme Yogalates Marlenheim
Les rendez-vous de la forme Yogalates Marlenheim samedi 8 août 2026.
Marlenheim
Les rendez-vous de la forme Yogalates
2a rue de l’usine Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Yogalates.
Sur inscription auprès de la Mairie.
Organisé par la Ville de Marlenheim. 0 .
2a rue de l’usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 29 59 mairie@marlenheim.fr
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English :
L’événement Les rendez-vous de la forme Yogalates Marlenheim a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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