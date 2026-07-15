Informations pratiques

Marlenheim

Cave ouverte

1 Rue du Moulin Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

La traditionnelle Ferme Ouverte est de retour ! Cette année, c’est chez Xavier Muller à Marlenheim que se déroulera cette belle journée.

Les Jeunes agriculteurs du canton de Wasselonne vous accueilleront dans une cave viticole pour une journée placée sous le signe de la découverte, du partage et de la convivialité.

De nombreuses animations vous attendent !

– Visite de la cave viticole

– Exposition de matériel agricole

– Présentation de voitures anciennes

– Jeux en bois

– Château gonflable

– Balades à poney

– Stand de glaces

– Stand de crêpes

– … et bien d’autres surprises !

Côté restauration

– Bœuf à la broche, frites et salades

– Grillades

– Yaourts

– Glaces

– Café

Ouverture des portes à partir de 10h

Une cérémonie œcuménique se déroulera à 10h30 sur le site.

En soirée, à partir de 18h Tartes flambées et pizzas

Parking à proximité.

Venez nombreux pour partager cette belle journée en famille ou entre amis ! 0 .

1 Rue du Moulin Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 57 90 mail@domaine-xavier-muller.com

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English :

L’événement Cave ouverte Marlenheim a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble