Cave ouverte Marlenheim
dimanche 2 août 2026 · Marlenheim
Informations pratiques
Marlenheim
Cave ouverte
1 Rue du Moulin Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
La traditionnelle Ferme Ouverte est de retour ! Cette année, c’est chez Xavier Muller à Marlenheim que se déroulera cette belle journée.
Les Jeunes agriculteurs du canton de Wasselonne vous accueilleront dans une cave viticole pour une journée placée sous le signe de la découverte, du partage et de la convivialité.
De nombreuses animations vous attendent !
– Visite de la cave viticole
– Exposition de matériel agricole
– Présentation de voitures anciennes
– Jeux en bois
– Château gonflable
– Balades à poney
– Stand de glaces
– Stand de crêpes
– … et bien d’autres surprises !
Côté restauration
– Bœuf à la broche, frites et salades
– Grillades
– Yaourts
– Glaces
– Café
Ouverture des portes à partir de 10h
Une cérémonie œcuménique se déroulera à 10h30 sur le site.
En soirée, à partir de 18h Tartes flambées et pizzas
Parking à proximité.
Venez nombreux pour partager cette belle journée en famille ou entre amis ! 0 .
1 Rue du Moulin Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 57 90 mail@domaine-xavier-muller.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cave ouverte Marlenheim a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
À voir aussi à Marlenheim (Bas-Rhin)
- Randonnée accompagnée dans les Vignes Marlenheim 15 juillet 2026
- Les rendez-vous de la forme Pilates Marlenheim 18 juillet 2026
- Heure du conte Marlenheim 22 juillet 2026
- Soirs d’été Marlenheim Orchestre Symphonique des Jeunes de Strasbourg Marlenheim 24 juillet 2026
- Les rendez-vous de la forme Tennis de santé Marlenheim 25 juillet 2026