Informations pratiques

Marlenheim

Randonnée accompagnée dans les Vignes

1 Place de la Liberté Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15 09:30:00

fin : 2026-07-29 11:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-05

Cet été, promenez-vous au coeur des vignobles de Marlenheim avec Dominique Charlier, votre guide passionné de randonnée. Vous apprécierez les somptueux paysages vallonnés se parer des plus belles couleurs de la saison estivale. Ambiance conviviale garantie.

Nombre limite non limité

Prévoir chaussures de marche et tenue adéquate

Lieu de rendez-vous office de tourisme de Marlenheim

Informations importantes

l’activité aura lieu uniquement sous réserve d’avoir au minimum 3 participants.

Max de participants 15 0 .

1 Place de la Liberté Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 75 80 contact@mossig-vignoble-tourisme.fr

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English :

L’événement Randonnée accompagnée dans les Vignes Marlenheim a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble