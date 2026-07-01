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Randonnée accompagnée dans les Vignes Marlenheim

mercredi 15 juillet 2026 · Marlenheim

Randonnée accompagnée dans les Vignes Marlenheim

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
1 Place de la Liberté
Ville
67520 Marlenheim
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Marlenheim

Randonnée accompagnée dans les Vignes

1 Place de la Liberté Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15 09:30:00
fin : 2026-07-29 11:30:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-08-05

Cet été, promenez-vous au coeur des vignobles de Marlenheim avec Dominique Charlier, votre guide passionné de randonnée. Vous apprécierez les somptueux paysages vallonnés se parer des plus belles couleurs de la saison estivale. Ambiance conviviale garantie.

Nombre limite non limité
Prévoir chaussures de marche et tenue adéquate
Lieu de rendez-vous office de tourisme de Marlenheim

Informations importantes
l’activité aura lieu uniquement sous réserve d’avoir au minimum 3 participants.
Max de participants 15 0  .

1 Place de la Liberté Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 75 80  contact@mossig-vignoble-tourisme.fr

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English :

L’événement Randonnée accompagnée dans les Vignes Marlenheim a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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