Les rendez-vous de la forme Pilates Marlenheim
Les rendez-vous de la forme Pilates Marlenheim samedi 18 juillet 2026.
Marlenheim
Les rendez-vous de la forme Pilates
2 rue de l’usine Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Pilates.
Sur inscription auprès de la Mairie.
Organisé par la Ville de Marlenheim. 0 .
2 rue de l’usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 29 57 mairie@marlenheim.fr
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English :
L’événement Les rendez-vous de la forme Pilates Marlenheim a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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