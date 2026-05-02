Marlenheim

Fête de la Citoyenneté

Place du Maréchal Leclerc Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

À l’occasion de la Fête Nationale, le Handball Club de Marlenheim vous donne rendez-vous le 13 juillet à partir de 18h, place du Maréchal Leclerc (place de la Mairie), pour une soirée conviviale et festive.

Au programme restauration, buvette, animation musicale et ambiance assurée avec DJ Éric pour célébrer ensemble la veille du 14 juillet dans la bonne humeur.

Entrée libre Venez en famille ou entre amis profiter d’une belle soirée d’été au cœur de Marlenheim ! 0 .

Place du Maréchal Leclerc Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 30 58 47 26 annenkoff.ilia@free.fr

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L’événement Fête de la Citoyenneté Marlenheim a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble