Heure du conte Marlenheim
Heure du conte Marlenheim mercredi 22 juillet 2026.
Marlenheim
Heure du conte
5 Place du Kaufhaus Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29
Des histoires estivales dès 3 ans par vos bibliothécaires !
Mercredi 9 juillet à 10h
Mercredi 23 juillet à 10h
Mercredi 30 juillet à 10h
Entrée libre, organisé par la Médiathèque de Marlenheim. .
5 Place du Kaufhaus Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 69 37 mediatheque@marlenheim.fr
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English :
L’événement Heure du conte Marlenheim a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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