Marlenheim

Heure du conte

5 Place du Kaufhaus Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29

Des histoires estivales dès 3 ans par vos bibliothécaires !

Mercredi 9 juillet à 10h

Mercredi 23 juillet à 10h

Mercredi 30 juillet à 10h

Entrée libre, organisé par la Médiathèque de Marlenheim. .

5 Place du Kaufhaus Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 69 37 mediatheque@marlenheim.fr

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English :

L’événement Heure du conte Marlenheim a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble