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Heure du conte Marlenheim

Heure du conte Marlenheim mercredi 22 juillet 2026.

Adresse
5 Place du Kaufhaus
Ville
67520 Marlenheim
Département
Bas-Rhin
Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Marlenheim

Heure du conte

5 Place du Kaufhaus Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29

Des histoires estivales dès 3 ans par vos bibliothécaires !
Mercredi 9 juillet à 10h
Mercredi 23 juillet à 10h
Mercredi 30 juillet à 10h
Entrée libre, organisé par la Médiathèque de Marlenheim.   .

5 Place du Kaufhaus Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 69 37  mediatheque@marlenheim.fr

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English :

L’événement Heure du conte Marlenheim a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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