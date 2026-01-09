La guinguette Végalette Marlenheim

La guinguette Végalette

1 Rue du Moulin Marlenheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-05-02 18:00:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

2026-05-02 2026-06-06 2026-07-04 2026-08-01

Rendez-vous de mai à août pour la guinguette organisée par Vegalette au domaine Xavier Muller à Marlenheim ! Samedi 2/05, 6/06, 4/07, 1/08 de 18h à 22h.

Restauration food-truck végétal, barbecue, buvette et desserts

Ambiance musicale et espaces de jeux pour enfants.

Entrée libre et accessibilité PMR

Réservation recommandée 06 75 19 01 46 0 .

1 Rue du Moulin Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 75 19 01 46 vegalette@gmail.com

