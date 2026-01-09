La guinguette Végalette Marlenheim
La guinguette Végalette Marlenheim samedi 2 mai 2026.
La guinguette Végalette
1 Rue du Moulin Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-02 18:00:00
fin : 2026-07-04 22:00:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-06-06 2026-07-04 2026-08-01
Rendez-vous de mai à août pour la guinguette organisée par Vegalette au domaine Xavier Muller à Marlenheim ! Samedi 2/05, 6/06, 4/07, 1/08 de 18h à 22h.
Restauration food-truck végétal, barbecue, buvette et desserts
Ambiance musicale et espaces de jeux pour enfants.
Entrée libre et accessibilité PMR
Réservation recommandée 06 75 19 01 46 0 .
1 Rue du Moulin Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 75 19 01 46 vegalette@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La guinguette Végalette Marlenheim a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble