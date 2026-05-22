Marlenheim

Fête de fin d’année

2 a rue de l’Usine Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-12 17:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Vendredi 12 juin à 17h Fête de fin d’année organisée par l’Ecole Primaire de Marlenheim. 0 .

2 a rue de l’Usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 55 02

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English :

L’événement Fête de fin d’année Marlenheim a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble