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Fête de fin d’année Marlenheim

Fête de fin d’année Marlenheim

Fête de fin d’année Marlenheim vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 2 a rue de l'Usine

Ville : 67520 Marlenheim

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0

Marlenheim

Fête de fin d’année

2 a rue de l’Usine Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12 17:00:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Vendredi 12 juin à 17h Fête de fin d’année organisée par l’Ecole Primaire de Marlenheim. 0  .

2 a rue de l’Usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 55 02 

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English :

L’événement Fête de fin d’année Marlenheim a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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