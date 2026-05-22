Fête de fin d’année Marlenheim
Fête de fin d’année Marlenheim vendredi 12 juin 2026.
Marlenheim
Fête de fin d’année
2 a rue de l’Usine Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12 17:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Vendredi 12 juin à 17h Fête de fin d’année organisée par l’Ecole Primaire de Marlenheim. 0 .
2 a rue de l’Usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 55 02
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English :
L’événement Fête de fin d’année Marlenheim a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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