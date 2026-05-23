Marlenheim

Peinture & Dégustation

6 Place du Maréchal Leclerc Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12 20:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Peinture & Dégustation au domaine

Envie de créer autrement ?

Viens peindre… au cœur d’un domaine viticole.

Dans un cadre inspirant, Sylvie Graf, artiste peintre et sculpteur, t’accompagne pendant 2 heures pour réaliser ta propre toile, en toute liberté, sans pression.

Aucune expérience nécessaire tu explores, tu testes, tu te laisses porter.

La séance se prolonge par une dégustation de 3 vins, proposée par le domaine.

Matériel fourni.

Domaine Richard Specht

12 juin de 18h à 20h

6 places seulement

Tarif 65€ personne (tout compris)

Réservation obligatoire

06 61 47 59 73 (SMS de préférence)

Merci d’indiquer la date choisie ainsi que ton nom et prénom.

Une partie des recettes sera reversée à Caritas, en soutien aux enfants en difficulté. .

6 Place du Maréchal Leclerc Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 61 47 59 73

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English :

L’événement Peinture & Dégustation Marlenheim a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble