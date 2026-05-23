Peinture & Dégustation Marlenheim
Peinture & Dégustation Marlenheim vendredi 12 juin 2026.
Marlenheim
Peinture & Dégustation
6 Place du Maréchal Leclerc Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12 20:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Peinture & Dégustation au domaine
Envie de créer autrement ?
Viens peindre… au cœur d’un domaine viticole.
Dans un cadre inspirant, Sylvie Graf, artiste peintre et sculpteur, t’accompagne pendant 2 heures pour réaliser ta propre toile, en toute liberté, sans pression.
Aucune expérience nécessaire tu explores, tu testes, tu te laisses porter.
La séance se prolonge par une dégustation de 3 vins, proposée par le domaine.
Matériel fourni.
Domaine Richard Specht
12 juin de 18h à 20h
6 places seulement
Tarif 65€ personne (tout compris)
Réservation obligatoire
06 61 47 59 73 (SMS de préférence)
Merci d’indiquer la date choisie ainsi que ton nom et prénom.
Une partie des recettes sera reversée à Caritas, en soutien aux enfants en difficulté. .
6 Place du Maréchal Leclerc Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 61 47 59 73
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English :
L’événement Peinture & Dégustation Marlenheim a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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