Atelier Qi Gong Marlenheim samedi 10 janvier 2026.
Atelier Qi Gong
2 rue de l’Usine Marlenheim Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-01-10 14:30:00
fin : 2026-01-10 18:00:00
2026-01-10 2026-01-24
Atelier de Qi Gong, art martial asiatique énergétique, millénaire de 14h30 à 18h.
Le Qi Gong est composé de mouvements harmonieux et précis liés à une respiration consciente. Il équilibre le corps et l’esprit, restitue de la souplesse.
Tarif 20€
Organisé par Ma Santé Bien Aimée
Sur réservation. .
2 rue de l’Usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 51 13 74 17 info@qigong-marlenheil.fr
