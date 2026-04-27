Marlenheim

Nuit des Musées

1 Place de la Liberté Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 23:59:00

Date(s) :

2026-05-23

NUIT DES MUSÉES

Nuit des musées au mal nommé ! P’tit Musée de Marlenheim !

Le samedi 23 mai aura lieu dans toute la France la Nuit des musées. Et si on allait au grand P’tit musée de Marlenheim ? Il s’ouvrira en effet, cette nuit là, de 20 heures à minuit.

Une équipe de guides en costume alsacien y attendra les visiteurs et les guidera à la découverte des milliers de meubles, d’ustensiles, de services de table, de jouets, d’outils, de costumes… mis en scène et en valeur dans les différentes salles du musée.

Celui-ci s’attache à montrer, à travers ces objets, la vie du quotidien d’autrefois en Alsace.

La comédienne et chanteuse Gaëlle OTT attendra les visiteurs au détour d’un escalier, d’une armoire ou d’un tonneau de vin elle complétera la découverte des pièces par ses évocations poétiques de l’Alsace et des Alsaciens, elle nous tiendra sous le charme de ses chants, et nous invitera à

participer à la magie du lieu et de la nuit.

Enfin, un jeu de pistes pour petits et grands permettra de gagner des récompenses, et une petite collation sera offerte à tous les visiteurs à la fin de la visite. Cette soirée, ouverte à tous de 3 à 103 ans, sera évidemment gratuite !

P’tit Musée de Marlenheim, 1, place de la Liberté (en face de l’Hôtel de Ville). 0 .

1 Place de la Liberté Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 57 69

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English :

L’événement Nuit des Musées Marlenheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble