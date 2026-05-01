Marlenheim

Spectacle du collège

2a rue de l’usine Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29 10:00:00

fin : 2026-05-29 23:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Spectacle du collège organisé par le collège Grégoire de Tours le vendredi 29 mai de 10h à 23, salle culturelle Les Roseaux . 0 .

2a rue de l’usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 22 80 11 mairie@marlenheim.fr

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English :

L’événement Spectacle du collège Marlenheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble