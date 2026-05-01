Spectacle du collège Marlenheim
Spectacle du collège Marlenheim vendredi 29 mai 2026.
Marlenheim
Spectacle du collège
2a rue de l’usine Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-29 10:00:00
fin : 2026-05-29 23:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Spectacle du collège organisé par le collège Grégoire de Tours le vendredi 29 mai de 10h à 23, salle culturelle Les Roseaux . 0 .
2a rue de l’usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 22 80 11 mairie@marlenheim.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle du collège Marlenheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
À voir aussi à Marlenheim (Bas-Rhin)
- 36e Mercredi de Marlenheim Marlenheim 6 mai 2026
- Apéro peinture Marlenheim 8 mai 2026
- Bacchus Tours Marlenheim 17 mai 2026
- Vente de vêtements solidaire Marlenheim 20 mai 2026
- Nuit des Musées Marlenheim 23 mai 2026