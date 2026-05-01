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Atelier tricot crochet Octobre Rose Marlenheim

Atelier tricot crochet Octobre Rose Marlenheim

Atelier tricot crochet Octobre Rose Marlenheim mardi 19 mai 2026.

Adresse : 5 Place du Kaufhaus

Ville : 67520 Marlenheim

Département : Bas-Rhin

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0

Marlenheim

Atelier tricot crochet Octobre Rose

5 Place du Kaufhaus Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-19 14:30:00
fin : 2026-06-16 16:30:00

Date(s) :
2026-05-19 2026-06-02 2026-06-16 2026-06-30

Venez préparer Octobre Rose avec la médiathèque et la Maison de Retraite du Stift. Tricotons et crochetons ensemble des carrés pour décorer la place devant la Maison de Retraite du Stift !

Plusieurs dates
Mardi 5 mai Médiathèque
Mardi 19 mai Médiathèque
Mardi 2 juin Maison de retraite du Stift
Mardi 15 juin Médiathèque
Mardi 30 juin Médiathèque

Sur inscription, tout public. 0  .

5 Place du Kaufhaus Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 69 37  mediatheque@marlenheim.fr

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English :

L’événement Atelier tricot crochet Octobre Rose Marlenheim a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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