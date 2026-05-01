Marlenheim

Atelier tricot crochet Octobre Rose

5 Place du Kaufhaus Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-19 14:30:00

fin : 2026-06-16 16:30:00

Date(s) :

2026-05-19 2026-06-02 2026-06-16 2026-06-30

Venez préparer Octobre Rose avec la médiathèque et la Maison de Retraite du Stift. Tricotons et crochetons ensemble des carrés pour décorer la place devant la Maison de Retraite du Stift !

Plusieurs dates

Mardi 5 mai Médiathèque

Mardi 19 mai Médiathèque

Mardi 2 juin Maison de retraite du Stift

Mardi 15 juin Médiathèque

Mardi 30 juin Médiathèque

Sur inscription, tout public. 0 .

5 Place du Kaufhaus Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 69 37 mediatheque@marlenheim.fr

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English :

L’événement Atelier tricot crochet Octobre Rose Marlenheim a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble